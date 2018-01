Al Pistunina il cuore non basta. Pesante K.O. a Biancavilla

Inizia con un pesante K.O. il 2018 del Pistunina: i rossoneri di mister Raciti tengono testa al Biancavilla ma, nonostante ciò, non riescono ad evitare la sconfitta. Tuttavia, visto il passo falso delle dirette rivali, la compagine peloritana mantiene il decimo posto in campionato e la lunghezza sulla zona playout.

Da questa settimana mister Raciti lavorerà per preparare il match casalingo con l’Atletico Catania, sarà davvero vietato sbagliare per la compagine cara al presidente Salvatore Velardo.

Come detto, contro il Biancavilla non c'è stata storia. Al 75esimo minuto è Savanarola a trasformare il calcio di rigore procurato dall’ex del Milazzo Max Lucarelli. Raddoppio gialloblù quattro minuti più tardi ad opera di Genovese. All’81’ terzo gol del Biancavilla firmato in elevazione da Diop: per il difensore senegalese è il quarto centro stagionale. Espulso nella circostanza il difensore del Pistunina Simone D’Angelo che lascia i suoi in dieci unità. E sempre di testa all’87’ è l’attaccante Randis a chiudere il definitivo poker etneo.