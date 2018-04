Playoff vicini per il Camaro che espugna Rosolini

Obbiettivo playoff quasi raggiunto dal Camaro che espugna Rosolini. Agli uomini di mister Ferrara, grazie a questo successo, basta un pareggio nella prossima e ultima sfida della regular season. Di fronte si troveranno l'Avola.

Camaro inizia il primo tempo con la sfrontatezza e la determinazione giusta. Dopo appena 30 secondi Buda calcia con violenza dalla distanza, il portiere Fornoni non trattiene ma Rossano viene anticipato sotto porta al momento della battuta. Al 7’ è bravo Paludetti a riconquistare palla a centrocampo e calciare dai 20 metri ma il suo destro non è abbastanza potente e Fornoni blocca sicuro. Sul capovolgimento di fronte Valerio imbecca Melluzzo che sfugge alla retroguardia avversaria e tocca morbido scavalcando Mannino ma spedendo la sfera sul fondo. Scampato il pericolo, il Camaro torna a spingere e Rossano riesce ad incunearsi in area partendo da sinistra e a crossare basso ma sia Paludetti che Buda non arrivano sul pallone. Al 16’ Ancione batte rapidamente un calcio di punizione servendo Buda, che va via in dribbling e calcia dal limite trovando la respinta di pugno di Fornoni. La buona verve di Buda porta i suoi frutti al 18’: Ancione apre per il numero 7 neroverde che si accentrata e calcia di nuovo di sinistro dal limite trafiggendo Fornoni con la complicità della deviazione di un avversario. Il Camaro si porta così in vantaggio. Il Rosolini però non sta a guardare e già al 19’ sfiora il pari con la conclusione di prima intenzione di Implatini che va a sbattere contro la traversa. Dopo un avvio di gara ad alti ritmi, l’intensità del match si abbassa e bisogna attendere il 33’ per rivedere in avanti il Rosolini: cross da destra e deviazione debole di Melluzzo che non crea alcun affanno a Mannino. La prima frazione si chiude con il Camaro in avanti: al 45’ Buda su punizione dal limite scavalca la barriera e trova la porta ma Fornoni devia il pallone oltre la traversa; al 47’ gran botta dalla distanza di Cappello dai 25 e respinta di Fornoni su cui si chiude il primo tempo. Squadre al riposo con il Camaro avanti di un gol.

Ripresa che si apre come la prima frazione con il Camaro subito in attacco. rima conclusione dopo 4 minuti di Ancione, che calcia al volo dal limite ma manda a lato. Al 7’ Gazzè riceve palla a sinistra, doppia finta, ingresso in area e tiro da buona posizione respinto da Fornoni. Il Rosolini prova a farsi vedere all’8’ ma la punizione di Valerio da posizione defilata è facile preda di Mannino che blocca sicuro. Al primo vero affondo, però, i padroni di casa trovano il pari: al 14’ palla lunga su punizione a trovare in area Implatini, che controlla spalle alla porta e si esibisce in una spettacolare rovesciata fulminando Mannino. Il Camaro non perde il coraggio e si rituffa in avanti tornando in vantaggio già al 16’: Ancione lancia Rossano che riceve in area e mette al centro per Paludetti, preciso tocco sotto porta e ospiti di nuovo avanti. Cappello e compagni a questo punto provano a gestire il match mantenendo il prezioso vantaggio e il tecnico Ferrara effettua i primi due cambi tra il 19’ e il 28’ inserendo prima Campo per Gazzè e poi Pantano per Rossano. Il Rosolini non molla e alla mezzora ci prova con la punizione dalla distanza di Melluzzo che però non trova il bersaglio. Il Camaro continua a tenere bene il campo e limita al massimo i rischi, sfiorando anche il gol che chiuderebbe l’incontro al 45’: bella azione personale di Buda che serve Falcone, tocco di testa per Paludetti che riceve in area e, sempre di testa, manda alto. Sul capovolgimento di fronte, al 46’, Valerio calcia da fuori spedendo sul fondo. L’ultimo sussulto in pieno recupero è di Paludetti: al 48’ il numero 9 neroverde parte da sinistra, si fa largo in area e viene atterrato da Di Dio a pochi passi dalla porta di Fornoni inducendo l’arbitro a concedere il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Ancione che spiazza il portiere ma angola troppo mandando a lato.

Gazie a questi tre punti e il Camaro ipoteca i playoff con un turno d’anticipo. I neroverdi raggiungono quota 57 in classifica e mantengono tre punti di vantaggio sul Paternò. Basterà un punto domenica prossima al “Marullo” contro l’Avola per festeggiare l’approdo all'bbiettivo.