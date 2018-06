MARATONA TEMPOSTRETTO: da mezzanotte diretta on line, dalle 7 diretta video

Messina torna al voto per le amministrative per scegliere chi siederà a Palazzo Zanca sia come amministrazione che come consiglio comunale.

Si vota dalle 7 alle 23 e lo spoglio inizia subito dopo.

TEMPOSTRETTO SEGUIRA’ LE OPERAZIONI DI SPOGLIO IN DIRETTA fino alla conclusione di quelle relative al sindaco ed al consiglio comunale.

LA MARATONA ELEZIONI inizierà con l’arrivo dei primi dati dello spoglio e i lettori potranno seguire le operazioni GRAZIE ALLA DIRETTA ON LINE, da mezzanotte in poi restando aggiornati in tempo reali sui numeri che riguarderanno sia il sindaco che le coalizioni e le liste a sostegno. Contemporaneamente ai dati ufficiali del Comune ed in un box apposito, Tempostretto pubblicherà in tempo reale i dati raccolti dalle sezioni grazie ad uno staff che collabora con la redazione.

Sempre on line sarà continuo l’aggiornamento con i pezzi sulle amministrative dei comuni della provincia.

ALLE 7 DI LUNEDI’ MATTINA INIZIERA’ ANCHE LA MARATONA IN DIRETTA VIDEO.

Tempostretto seguirà infatti i risultati dalla location del Fellini a Piazza Duomo, in uno studio appositamente allestito per poter commentare lo scrutinio con ospiti, candidati, opinionisti, colleghi giornalisti, che si alterneranno per tutta la giornata. Nel corso della maratona, che si concluderà con la fine delle operazioni per il consiglio comunale, sono previsti anche collegamenti VIDEO con le segreterie ed i comitati elettorali ed interviste con i candidati.

VI ASPETTIAMO PER LA MARATONA ELEZIONI DI TEMPOSTRETTO

In diretta on line dalla mezzanotte del 10 e in diretta video dalle 7 del mattino, per analizzare, commentare, gli esiti del voto insieme ai protagonisti di queste amministrative.