Messina alle urne, è il giorno del ballottaggio. Si vota dalle 7 alle 23

E’ il giorno del ballottaggio. Messina torna al voto per eleggere il suo nuovo sindaco. Oggi urne aperte dalle 7 alle 23 per il secondo turno dopo l’appuntamento elettorale di due settimane fa che ha portato al ballottaggio il candidato del centrodestra Dino Bramanti e il deputato regionale Cateno De Luca. I messinesi chiamati al voto sono 196 mila 911 elettori (93.122 uomini e 103.789 donne).

COME SI VOTA

Gli elettori che si recheranno alle urne dovranno esprimere il proprio voto su un’unica scheda di colore blu e si può votare sia sbarrando il nome del candidato prescelto, sia apponendo un simbolo su una o più liste collegate al candidato sindaco. Non sarà valida l’ipotesi disgiunta come al primo turno: sarà annullato il voto nel caso in cui l’elettore pone un segno sul nome di un candidato sindaco e anche sul simbolo di una lista che appoggia l’altro candidato.

Al primo turno l’affluenza fu del 64,98%, inevitabile sarà un calo dei votanti come accadde cinque anni fa quando al primo turno votò il 70% dei messinesi, mentre al ballottaggio che portò all’elezione di Accorinti l’affluenza fu del 45,81%.

Lo spoglio inizierà a conclusione delle operazioni di voto alle 23.

Ieri pomeriggio alle 16 si sono costituite le 254 sezioni elettorali del Comune, comprensive degli otto seggi speciali. I presidenti di ogni sezione hanno ricevuto in consegna tutto il materiale occorrente per la votazione. La Corte d’Appello di Messina ha provveduto alla sostituzione di otto presidenti di seggio, che hanno rinunciato al secondo turno di votazione, mentre altri due sono stati sostituiti direttamente dall’ufficio elettorale di Palazzo Zanca.

TESSERE ELETTORALI

In occasione del ballottaggio è possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali anche nella giornata di oggi, domenica 24, dalle 7 alle 23, recandosi all’ufficio elettorale di Palazzo Zanca e anche nelle sei Municipalità: I Circoscrizione, S.S. 114 bivio Larderia a Tremestieri; II Circoscrizione, Palazzo Servizi, Stadio San Filippo; III Circoscrizione, Plesso scolastico “La Pira” Camaro S. Paolo; IV Circoscrizione, via dei Mille is. 88 n. 257; V Circoscrizione, via Appennini, Villa Lina e Centro Servizi in via Cile 1, a San Licandro; e VI Circoscrizione, a Ganzirri, in via Consolare Pompea n. 1853 e nell’ufficio staccato di via Lago Grande.

Al termine del primo turno di votazione, il 10 giugno scorso, sono state rilasciate 15.876 tessere elettorali; alle precedenti amministrative del 2013 ne erano state emesse complessivamente 10.546.

CARTE D’IDENTITA’

L’ufficio carte di identità di Palazzo Zanca è aperto al pubblico anche oggi, domenica 24, dalle 7 alle 23, in coincidenza con le operazioni di voto. Il rilascio delle carte d’identità può essere richiesto anche in due sedi circoscrizionali. Nella I municipalità (S.S. 114 Bivio Larderia – palazzo Presti Tremestieri) l’orario di apertura è oggi, sabato 23, sino alle 18, e domani, domenica 24, dalle 7 alle 23; e nella V circoscrizione (Centro Servizi di via Cile), sempre oggi, sabato 23, sino alle 18, e domani, domenica 24, dalle 7 alle 23.

In occasione del primo turno di votazione, lo scorso 10 giugno, sono state rilasciate 441 nuove carte d’identità, mentre nelle precedenti amministrative del 2013 erano state 1.269.

L’AFFLUENZA

Il rilevamento della percentuale dei votanti sarà effettuato come di consuto in tre fasi: la prima alle ore 12, poi alle 19 ed alle 23 alla chiusura definitiva dei seggi. Tutti i risultati saranno consultabili anche via internet, essendo stato predisposto un sistema di elaborazione e diffusione dei dati, consultabile attraverso il link “Amministrative 2018” sulla homepage del sito del Comune www.comunemessina.gov.it, dove saranno immessi i dati delle percentuali dei votanti e gli esiti del voto.