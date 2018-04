Eletti i nuovi organizer dei meet up dei grilli messinesi

Giuseppe Schepis e Sergio Colajanni sono i nuovi organizer del meetup Amici di Beppe Grillo città di Messina.

Giuseppe Schepis, 38 anni, si occupa di progetti finanziati dalla EU, e da padre di 3 gemelli conosce bene i disservizi nei servizi comunali e la carenza di spazi pubblici per le famiglie.

Sergio Colajanni, docente di matematica , esperto informatico, ambito in cui ha lavorato per più di vent’anni.

‘Sono felice di poter mettere le mie competenze a favore dei Grilli Messinesi - dice Sergio Colajanni - sopratutto alla vigilia dell’impegnativa campagna elettorale per le comunali che vedrà il meetup sostenere pienamente il Movimento 5 Stelle’.

‘Mi impegnerò sempre più affinché il meetup - continua Giuseppe Schepis - possa essere il luogo dove si possano mettere in contatto le forze positive della città. Noi organizer svolgiamo un mero ruolo operativo di facilitatori nei rapporti e nell’organizzazione interna, tutto per permettere ai cittadini ed alle idee di essere i veri protagonisti delle nostre attività in favore della città’.

’Sono sicura che Peppe, Sergio e tutti gli altri attivisti - afferma Angela Raffa neo deputata del MoVimento 5 Stelle, e già organizer del meetup - sapranno portare avanti al meglio le numerose iniziative, ed i tavoli di studio, già intrapresi in favore della città. A loro rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro.'