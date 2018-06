I primi sindaci eletti nel Tirreno. A Gualtieri Bitto, a Monforte Cannistrà

Un voto che testimonia il desiderio di continuità, per i primi due sindaci eletti nella fascia tirrenica.

A Gualtieri Sicaminò è Santina Bitto a trionfare. Nella notte, in piazza, già i primi festeggiamenti. Santina Bitto, vice sindaco dell'uscente Matteo Sciotto, ha partecipato alla competizione elettorale con la lista "Insieme per Gualtieri". Bitto, 59 anni e insegnante di musica in pensione, conquista dunque l'elettorato a scapito dell'avversario Mimmo Previti.

A Monforte San Giorgio si conferma sindaco per il secondo mandato Giuseppe Cannistrà. Nel Monfortese si era rischiato di dover votare per il quorum, a causa dell'assenza di ulteriori candidati. Una possibilità, questa, risoltasi con la candidatura di Giuseppe Mento. Il riconfermato Cannistrà ha partecipato alla competizione elettorale con la lista "Monforte con Pineta Sindaco".

Nel comune di Pace del Mela, nonostante manchi ancora l'ufficialità, è ormai chiara l'elezione di Mario La Malfa. Dal sito del comune lo scarto di voti con gli avversari risulta ormai significativo, sebbene vi sia stato un forte testa a testa con il candidato Carlo De Gaetano subito seguito dalla terza candidata, Santina Pandolfo.

Vittoria ormai annunciata anche nel comune di Santa Lucia del Mela, dove in attesa dell'ufficialità gli ultimi dati danno Matteo Sciotto come nuovo sindaco. Lo scarto è di poco più di 300 voti con la candidata Elisabetta Lombardo, mentre si è fermato molto al di sotto il candidato Giuseppe Di Bella.

Salvatore Di Trapani

