Oggi si costituiscono i seggi. 36 Comuni messinesi al voto

Domani sarà il giorno del giudizio. Si voterà in 761 Comuni italiani, dei quali 36 messinesi, dalle 7 alle 23, per il rinnovo del sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali.

I seggi elettorali si costituiranno oggi alle 16, mentre le operazioni di scrutinio relative all’elezione del sindaco e del Consiglio comunale dovranno essere effettuate senza interruzione dopo la chiusura delle operazioni di voto. Se dovessero concludersi oltre le ore 3 di lunedì, i presidenti di seggio sospenderanno le operazioni di scrutinio per l’elezione dei presidenti di circoscrizione e dei Consigli circoscrizionali, per riprenderle alle 9 dello stesso giorno di lunedì. In tal caso, il presidente deve provvedere alla custodia della sala in modo che nessuno possa entrarvi.

In aggiunta alle postazioni di lavoro dell’Ufficio Elettorale di Palazzo Zanca, sarà possibile ottenere il rilascio delle tessere elettorali, anche oggi dalle 9 alle 18 e domani dalle 7 alle 23, nelle sedi della I Circoscrizione, S.S. 114 bivio Larderia a Tremestieri; II Circoscrizione, Palazzo Servizi, Stadio San Filippo; III Circoscrizione, Plesso scolastico “La Pira” Camaro S. Paolo; IV Circoscrizione, via dei Mille is. 88 n. 257; V Circoscrizione, via Appennini, Villa Lina e Centro Servizi in via Cile 1, a San Licandro; VI Circoscrizione, a Ganzirri, in via Consolare Pompea n. 1853 e nell’ufficio staccato di via Lago Grande.

Oltre a Messina, sono 35 i Comuni della provincia in cui si va al voto. Eccoli suddivisi per zona:

JONIO e ALCANTARA: Alì, Alì Terme, Casalvecchio, Furci, Moio Alcantara, Mongiuffi Melia, Motta Camastra, Roccafiorita, Roccalumera, Scaletta Zanclea, Taormina.

TIRRENO e PELORITANI: Fondachelli Fantina, Gualtieri Sicaminò, Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Roccavaldina, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Terme Vigliatore, Valdina.

NEBRODI: Capizzi, Castel di Lucio, Castell'Umberto, Floresta, Frazzanò, Militello Rosmarino, Montagnareale, Reitano, San Fratello, Santa Domenica Vittoria, Sant'Agata Militello, San Teodoro, Tripi, Tusa, Ucria.