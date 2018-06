Roccafiorita, è Orlando il sindaco del Comune più piccolo della Sicilia

ROCCAFIORITA. Mancava solo l’ufficialità, che è arrivata un’ora dopo la chiusura delle urne: Concetto Orlando è il nuovo sindaco di Roccafiorita, il più piccolo Comune della Sicilia. Le due liste in competizione erano il frutto di un accordo. Orlando ha ottenuto 103 voti (75,18%). Emilia Mazzullo si è fermata a 34 (24,82%). "Giovani uniti per Roccafiorita", la lista a sostegno di Orlando, ha ottenuto 107 voti, mentre "Insieme per Roccafiorita" che supportava Mazzullo 30. Hanno votato in 141 su 254 aventi diritto.

"GIOVANI UNITI PER ROCCAFIORITA" (Orlando sindaco)

1) Emanuele Occhino 17

2) Martina Saglimbeni 30

3) Tino Orlando 3

4) Stefano Chillemi 21

5) Fabio Orlando 27

6) Maria Concetta Cacopardo 35

7) Antonino Orlando 18

8) Maria Rosina Restifo 23

9) Carmelo Giuseppe Chillemi 14

10) Giuseppe Occhino 4

"INSIEME PER ROCCAFIORITA" (Mazzullo sindaco)

1) Emilia Mazzullo 9

2) Federico Coglitore 18

3) Giuseppe Chillemi 1

4) Serena Dusa 13

5) Carmelo Santino Manuli 7

6) Giuseppe Chillemi 1

7) Alessio Bartolotta 0