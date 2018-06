Roccalumera. Battaglia all'ultimo voto: vince Argiroffi, Corrini a testa alta

ROCCALUMERA. Una battaglia estenuante, all’ultimo voto. Alla fine Gaetano Argiroffi, medico di famiglia, è stati riconfermato primo cittadino. Ha battuto sul filo di lana Rita Corrini, insegnante e capogruppo di minoranza uscente. La differenza è di appena 37 voti. La “partita” è stata incerta sino alla fine. Quando sembrava che Corrini avesse preso il largo è giunta la rimonta di Argiroffi. Un testa a testa che si è concluso solo poco prima delle 6. Corrini esce con l’onore delle armi. Sarà anche per i prossimi cinque anni sugli scanni riservati alla minoranza, così come previsto per i candidati a sindaco che giungono secondi. Questa volta potrà farsi forte dei 1283 consensi ottenuti (Argiroffi ne ha ottenuto 1320). Il paese è praticamente diviso in due. E di questo si dovrà certamente tenere conto nella prossima legislatura.

CREDERE IN ROCCALUMERA

Normal

0

14

false

false

false

IT

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:"Tabella normale";

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:"";

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:"Calibri","sans-serif";

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:"Times New Roman";

mso-bidi-theme-font:minor-bidi;

mso-fareast-language:EN-US;}

Allegra Antonio 92

Asmundo Miriam 555

Basile Natia 205

Cacciola Cosimo 87

Cisca Elio 306

Fleres Ettore 69

Foscolo Sebastiano 105

Garufi Antonella 155

Garufi Antonio 254

Gugliotta Biagio 217

Saccà Simona 153

Stracuzzi Carmelo 76

INSIEME PER IL FUTURO

Cananzi Lavina 93

Ciria Alessio 188

Crementi Ivan 272

Gregorio Tiziana 121

Gugliotta Claudia 101

Gugliotta Marco 211

Maggio Tiziana 243 11.51

Puglisi Angela 200 9.47

Saccà Giovanna 142

Scarci Antonino 237

Totaro Antonella 185

Vito Francesco 118