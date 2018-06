Alì Terme. Exploit di Giaquinta, domani la proclamazione

ALI' TERME. E’ Carlo Giaquinta il nuovo sindaco di Alì Terme. Alle urne si sono recati 1.691 elettori su 2.280 aventi diritto con una affluenza pari al 74,17%. La vittoria è stata schiacciante. Nella prima sezione la lista che faceva capo al sindaco uscente Giuseppe Marino ha ottenuto 316 voti mentre la lista di Giaquinta “Rilanciamo Ali Terme” ben 398. Ancora più netta la vittoria se si guarda ai risultati della seconda sezione dove infatti i voti registrati per la lista di Giaquinta sono stati ben 645 a fronte di 288 per il sindaco uscente che non rinnoverà il suo mandato. Molti i giovani presenti che hanno accolto e festeggiato calorosamente per il risultato alle urne. Il neo eletto ha ringraziato la sua lista e ha dichiarato di voler iniziare dalle piccole cose. Domani (martedì) a mezzogiorno nell’ aula consiliare la proclamazione.