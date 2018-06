Spoglio lentissimo. Alle 16.40 mancano ancora 38 sezioni

I seggi hanno chiuso alle 23 di ieri. 17 ore e mezza dopo sono state scrutinate 213 sezioni su 259. Una lentezza esasperante, che sta sfinendo i componenti dei seggi e tutti coloro i quali lavorano per lo spoglio elettorale. Il risultato, almeno per ciò che concerne il candidato sindaco, è già definito. Sarà ballottaggio tra Bramanti, al momento al 28,51 %, e De Luca che, col 19,47 % dei voti, sopravanza di quasi 2 punti percentuali e mezzo Saitta. Sconfitti Accorinti (14,31 %) e Sciacca (13,48 %).

Per la composizione del nuovo Consiglio comunale, ancora, neppure a parlarne. Sono sette le liste che superano la soglia dello sbarramento del 5 %: il Movimento 5 Stelle, tre liste di Bramanti (Ora Messina, Forza Italia e Bramanti Sindaco) e tre di Saitta (Libera Me, Pdr Sicilia Futura e Pd); nessuna tra quelle di De Luca e Accorinti. I componenti del nuovo civico consesso apparterranno quindi a queste sette liste ma è ancora impossibile stabilire di chi si tratta perché le sezioni scrutinate, in questo senso, sono pochissime.