Elezioni politiche del 4 marzo. In pagamento le spettanze ai componenti dei seggi

Da oggi, venerdì 27, sono in pagamento le competenze dei componenti di seggio (presidenti, segretari e scrutatori) relative alle elezioni politiche del 4 marzo scorso. Gli interessati, che hanno scelto il pagamento a mezzo bonifico sul proprio IBAN, riceveranno l’accredito del compenso sul conto corrente. Coloro che hanno optato per la modalità di pagamento per cassa possono recarsi in un qualsiasi sportello della Banca Unicredit, muniti di documento di identità e tessera sanitaria/codice fiscale. Per necessità di rendicontazione si sollecitano gli interessati ad un’immediata riscossione.