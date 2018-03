Elezioni Rettore, Navarra: «Il Professore Cuzzocrea è figura di prestigio»

«Nella mia vita cerco sempre di mettere in pratica un suggerimento di mio padre. Mi diceva: qualsiasi cosa fai, mettiti sempre accanto persone che ritieni siano migliori di te. Con questo spirito ho chiesto al Professore Cuzzocrea di far parte di quel gruppo di colleghi con i quali ho avuto il privilegio di lavorare durante il mio mandato di Rettore dell’Università di Messina". Lo ha detto Pietro Navarra, ex Rettore dell'Ateneo messinese.

"La sua elezione a Rettore - ha proseguito Navarra - testimonia la stima e la fiducia che il nostro Ateneo ripone in una figura che, in modo altamente qualificato, ricomprende in se tutte quegli attributi che un professore universitario deve possedere: prestigio scientifico, esperienza internazionale, attitudine alla didattica, capacità di formare allievi e competenza amministrativa e gestionale".

"Ritengo che il larghissimo consenso manifestato da tutte le componenti del corpo accademico in suo favore sia espressione di una comunità consapevole e unita, in un percorso di rilancio scientifico e culturale di una Università che - ha ricordato il neo deputato del PD - negli ultimi anni è cresciuta, imponendosi nel panorama nazionale e internazionale, puntando sulle competenze e sul merito e mettendo al centro della propria missione la formazione dei giovani".

"Sono certo che il Professore Cuzzocrea e la squadra di governo che saprà mettere in campo (anche a lui ricorderò le parole di mio padre) permetteranno alla nostra Università di crescere ancora, proiettandola - ha concluso - verso un futuro pieno di sfide avvincenti da affrontare con fiducia e determinazione".