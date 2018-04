Sindacati alle urne: i dipendenti pubblici hanno eletto i rappresentanti

Mentre in città ferve la campagna elettorale che porterà alle amministrative di giugno, nel mondo del pubblico impiego i sindacati si sono misurati nei giorni scorsi per rinnovare le rappresentanze all’interno della Pubblica Amministrazione. Alle urne i dipendenti di Comune, Città Metropolitana, Università e scuole, del mondo della Sanità, degli uffici pubblici. Un momento importante per le organizzazioni sindacali che hanno rinnovato le rsu ma soprattutto hanno testato la loro presenza tra i lavoratori pubblici.

A Palazzo Zanca il primato è stato conquistato dalla Cisl Fp. Su 1454 aventi diritto, hanno votato 1260 dipendenti, consegnando 422 voti alla Cisl, seguita dalla Fp Cgil con 405 voti, dalla Uil Fpl con 176 voto, dal Silpol con 118 voti, dal Csa con 72 voti, dal Diccap con 23 voti e infine Usb con 12 voti. Risultati che hanno consegnato questa ripartizione dei seggi: 8 per la Cisl Fp che ha visto Rosario Contestabile in testa, 8 seggi per la Fp Cgil con Peppe Previti più votato, 3 seggi per la Uil Fpl, 2 per il Silpol e 1 per il Diccap.

«La Fp Cgil - afferma il Segretario Francesco Fucile – ha ottenuto un primato netto nelle Funzioni locali, con il 36% dei consensi, e si attesta come primo sindacato anche nelle Funzioni centrali con una percentuale del 22%. Ottimo risultato anche in sanità». Per la prima volta, grazie al lavoro di un gruppo coeso e compatto, la Funzione pubblica è riuscita, in tutti i settori in cui si è votato, a dare risposte importanti alle numerose istanze dei lavoratori, riuscendo ad attestarsi quale prima organizzazione sindacale nella pubblica amministrazione del territorio provinciale. Questo risultato – ha evidenziato Fucile - è stato possibile per merito del lavoro di chi, scegliendo di candidarsi tra le file di un sindacato che con serietà, coerenza e passione, quotidianamente, affianca i lavoratori in un percorso fatto spesso di sacrifici e difficoltà, si è messo in gioco in prima persona. Il nostro più sincero ringraziamento va a quanti, con impegno e generosità, ci hanno permesso di raggiungere questo straordinario traguardo. La Funzione Pubblica, adesso più che mai, sarà al fianco di tutti i lavoratori e le lavoratrici per esigere nuovi diritti, per stabilizzare definitivamente i precari di tutte le amministrazioni e per consolidare i risultati delle battaglie sul rinnovo del Contratto collettivo di lavoro».

Nel pianeta sanità è stata invece la Uil Fpl di Pippo Calapai ad affermarsi con forza. «Un risultato straordinario che ha raggiunto su base provinciale una ragguardevole percentuale che supera il 35%. Strepitoso il successo ottenuto dai segretari aziendali delle aziende sanitarie. Livio Andronico (Papardo), Giovanna Bicchieri (Asp), una delle più votate su base nazionale, e Maurizio Celona (Piemonte-Ircss), sono risultati i segretari aziendali maggiormente votati. Al Papardo la Uil ottiene 6 seggi (250 voti di lista); 13 all’Asp (844 voti) e 9 al Piemonte-Irccs (331 voti)».

La Uil plaude anche alla performance ottenuta negli Enti Locali, dove la Uil-Fpl ha conquistato seggi in quasi tutti i Comuni, dov’era presente. A Taormina, per citarne uno di medie dimensioni, il sindacato di Calapai ha fatto la parte del leone avendo ottenuto 5 seggi sui 7 disponibili.

“Di fronte a questi risultati – hanno detto Ivan Tripodi e Pippo Calapai, rispettivamente segretario generale Uil Messina e segretario generale Uil-Fpl Messina – non possono che essere soddisfatto ed esprimere la mia soddisfazione e il ringraziamento ai lavoratori che hanno ripagato il nostro lavoro. Sono anche molto soddisfatto per gli Enti Locali: al Comune di Messina dovevamo essere asfaltati e invece abbiamo ottenuto un risultato ragguardevole”. La Uil plaude anche al primo posto ottenuto dalla Uilpa di Andrea Mangraviti alle Dogane, alla Sezione distaccata dei Monopoli, all’Agenzia delle Entrate, al Tribunale di Barcellona P.G., all’INAIL di Messina-Milazzo, e in 45 Scuole della Provincia di Messina su 99 grazie al grande lavoro svolto dalla Uilscuola di Toti Piccolo.

Anche la Cisl traccia un bilancio positivo che parte dal primato ottenuto al Comune di Messina, passando poi al dato generale su tutta la provincia, dove si è registrata una massiccia affluenza alle urne che si è attestata oltre l’80%.

Ottimo risultato anche per la Cisl Università che ringrazia tutto il personale dell'Università, del Policlinico e del Conservatorio Corelli per la fiducia accordata permettendo con il loro voto di conseguire quattro seggi nella Rsu dell’Ateneo e uno al Corelli.

«Un riconoscimento importante – sottolinea la Cisl Messina - che viene dalle lavoratrici e dai lavoratori del lavoro pubblico che ancora una volta premia l’impegno ed il lavoro svolto dal sindacato».

E’ cresciuto il sindacato autonomo Csa che nei 35 enti dove sono state presentate le liste ha conquistato 55 seggi e poco meno di 1000 preferenze.Il Csa è stato il sindacato più votato, oltre che alla Città Metropolitana di Messina dove ha raccolto quasi la metà dei consensi, nei comuni di Milazzo, Barcellona , Naso, Forza D’Agrò, Leni, San Piero Patti, Saponara, Venetico, Cesarò, Rodì Milici, Caronia. “Un risultato che premia la costante presenza sui territori ed il grande impegno nella definizione della contrattazione e a difesa dei lavoratori di un comparto da tempo in difficoltà e che deve riacquistare un ruolo centrale nell’erogazione dei servizi alla collettività” hanno commentato il Segretario Provinciale, Piero Fotia, e il Responsabile Territoriale, Santino Paladino.

Alla Città Metropolitana di Messina l’ affermazione del Csa è stata netta: conquistati 8 dei 18 seggi con 367 voti di lista, equivalenti al 47% dei 785 votanti.

Francesca Stornante