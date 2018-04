Domenica 8 aprile, la Presidente del Consiglio Comunale Emilia Barrile presenterà a Palazzo Zanca, nel Salone delle Bandiere, alle ore 11.00, il simbolo della lista che accompagnerà la sua prossima campagna elettorale.

In tale occasione, chiarirà la propria posizione in vista delle elezioni del giugno prossimo e le prospettive politiche in chiave amministrativa. L’incontro è aperto alla cittadinanza.