Enrico Brignano sul palco del Teatro Antico di Taormina

Dopo il grande successo di pubblico del tour 2017/2018, Enrico Brignano torna a teatro con le nuove date estive dello spettacolo “Enricomincio da Me Unplugged”, scritto insieme a Mario Scaletta, Riccardo Cassini, Manuela D’Angelo, Massimiliano Giovanetti e Luciano Federico. Il fuoriclasse del teatro italiano, ha annunciato sui suoi profili social i nuovi appuntamenti, prodotti da Vivo Concerti, in cui spiccano le due date siciliane, organizzate da Giuseppe Rapisarda Management, previste al Teatro Antico di Taormina l’1 settembre ed il giorno dopo (2 settembre) al Teatro di Verdura di Palermo.

Campione indiscusso della scena italiana, amato dal pubblico che lo premia con la sua folta presenza a ogni spettacolo, Brignano è arrivato ai 30 anni di carriera. Ecco perché decide di rimettersi in discussione. Biglietti disponibili su ticketone.it a partire dalle ore 10 di venerdì 25 maggio e nelle prevendite autorizzate dalle ore 10 di lunedì 28 maggio.