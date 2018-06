Furci. "Revisione pianta organica e riorganizzazione uffici una priorità"

FURCI SICULO. Tra le priorità della nuova amministrazione comunale c’è la riorganizzazione degli uffici, che passa attraverso la revisione della pianta organica. Il sindaco Matteo Francilia ha incontrato questa mattina i dipendenti nell’aula consiliare. “La campagna elettorale è finita – ha esordito – ed è necessario che insieme ci mettiamo a lavorare con il massimo impegno, da parte di tutti”. Insieme a lui c'era gli assessori Daniela Mercurio, Francesco Moschella e Andrea Ferrara. Il primo cittadino ha parlato della “necessità di rivedere la pianta organica. "Tra l’altro riorganizzeremo anche fisicamente gli uffici. Il nostro obiettivo – tiene a precisare Francilia – è valorizzare ogni singolo dipendente che per noi rappresenta una risorsa. Allo stesso tempo il nostro personale deve essere d’esempio a tutta la comunità”. Francilia nei prossimi giorni incontrerà i capiarea per cominciare a valutare il da farsi per migliorare la macchina amministrativa e renderla più efficiente. Al termine dell’incontro, finito con uno scrosciante applauso, Francilia si è detto “soddisfatto. Chiedo impegno ed ordine – sottolinea – e soprattutto una seria programmazione. Non si può improvvisare. Bisogna capire che amministratori e dipendenti stiamo dalla stessa parte e dobbiamo lavorare insieme per il bene della comunità della quale facciamo parte. Ho riscontrato grande disponibilità. I dipendenti devono ritrovare autostima. Per quanto mi riguarda sono fiducioso”. Quello degli impiegati a Furci è un argomento delicatissimo. Cinquanta di loro sono stati rinviati a giudizio nell’ambito di una inchiesta su presunti casi di assenteismo. Un caso rimbalzato a livello nazionale. Il processo inizierà a fine mese.