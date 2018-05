Giardini. Avviso pubblico per la nomina del Collegio dei revisori dei conti

Normal

GIARDINI NAXOS. Il Comune di Giardini Naxos si prepara al cambio della guardia per quanto riguarda il Collegio dei Revisori dei conti. L'attuale Collegio, nominato per il triennio 2015-2018, completerà il mandato tra qualche mese. Stante l'imminente scadenza, Mario Cavallaro, responsabile del secondo settore (servizi economico-finanziari) ha pubblicato l'avviso pubblico per procedere alla nomina di detto organo contabile per il successivo triennio 2018-2021. A tal proposito è possibile consultare l'avviso pubblico dove sono spiegate tutte le modalità e i termini di presentazione della domanda di partecipazione che è stato pubblicato all'Albo pretorio del sito istituzionale del Comune. Assieme all'avviso è stato pubblicato anche lo schema di domanda. Come è noto negli Enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso entro quindici giorni dalla cessazione dell'incarico medesimo. L'estrazione viene effettuata pubblicamente alla presenza del segretario comunale in una seduta di Consiglio da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo revisore.