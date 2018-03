Precari al Comune di S. Teresa, interrogato il sindaco su stabilizzazione

S. TERESA DI RIVA. I consiglieri di minoranza hanno presentato una interrogazione al sindaco, Danilo Lo Giudice, con la quale chiedono “se è intenzione di questa Amministrazione disporre l'avvio, a partire dal 2018, delle procedure speciali transitorie finalizzate alla stabilizzazione, mediante assunzione a tempo indeterminato, del personale precario e rivolte sia ai soggetti titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e part time e sia ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili in servizio presso il Comune di Santa Teresa di Riva”. Gli esponenti di Insieme per cambiare chiedono altresì i tempi previsti per l’avvio di tale procedura di stabilizzazione; se è intenzione dell’Amministrazione procedere alla stabilizzazione di tutti i dipendenti precari; il crono - programma di stabilizzazione dell’intero personale precario; qual è la capacità assunzionale dell'Ente per il triennio 2018-2020 per le finalità di attuazione della disciplina di reclutamento anzidetta; a quanto ammontano i risparmi da cessazione anno precedente relativi rispettivamente agli anni 2015 – 2016 – 2017 ed a quanto ammonta l'importo degli spazi assunzionali da cessazione complessivamente utilizzabile nel triennio 2018-2020. I consiglieri Antonio Scarcella, Lucia Sansone, Carmelo Casablanca e Giuseppe Migliastro, hanno chiesto per tale interrogazione risposta scritta.