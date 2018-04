Savoca. Precari, stabilizzazione entro l'anno. Ok dell'Aula al Bilancio

SAVOCA. Con voto unanime il Consiglio comunale di Savoca in poco più di quattro ore di lavoro, ha approvato gli undici argomenti all’ordine del giorno tra cui il Bilancio di previsione 2018 e Pluriennale 2018-2020 entro il termine di legge del 31 marzo 2018. Sono state previste risorse per interventi di arredo urbano, di pulitura e spazzamento di strade e piazze pubbliche, per la prevenzione e repressione del fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ma anche e soprattutto per azioni mirate alla incentivazione della percentuale di raccolta differenziata. Nel Documento unico di programmazione spazio anche alla stabilizzazione del personale precario in servizio ultraventennale presso l’ente e per il quale la Giunta ha esitato i provvedimenti propedeutici di ricognizione delle eccedenze, del fabbisogno annuale e triennale di personale e rimodulato la dotazione organica vigente. In caso di conferma dell’attuale quadro normativo regionale e nazionale, sarebbero dieci le unità che entro il 31 dicembre 2018 vedrebbero trasformato il vigente rapporto di lavoro, in contratto a tempo indeterminato. Via libera anche al Programma triennale delle opere pubbliche con priorità agli interventi di efficientamento e riqualificazione dell’Impianto di Pubblica Illuminazione in tutto il territorio comunale, la messa in sicurezza del territorio, la riqualificazione del centro sportivo polifunzionale (per il quale il 26 febbraio è stata sottoscritta la convenzione di finanziamento con il Ministero competente) e all’elenco annuale dei lavori che per il 2018 prevede gli interventi a vario titolo già finanziati (riqualificazione ed efficientamento del Palazzo municipale e dei Plessi scolastici) per un importo complessivo di 2 milioni e 163mila euro, per i quali l’ente si appresta ad indire le relative gare di appalto. Non mancano le scelte volte alla implementazione delle entrate. Nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili c’è il via libera all’alienazione di un rudere nel centro storico, alla locazione di locali di proprietà comunale per uso ricettivo turistico e nuove aree per la concessione a terzi per la promozione e vendita di prodotti tipici e dell’artigianato artistico e locale. Al via anche le nuove aree di sosta a pagamento che l’Ente ha deciso di gestire in amministrazione diretta e che entreranno in vigore dal 25 aprile prossimo. E’ stata istituita la tassa di soggiorno, ma la stessa entrerà a regime dalla prossima stagione turistica 2019. La segretaria comunale Milena Gaglio, che ricopre anche l’importante incarico di responsabile dell’area economico-finanziaria dell’ente, ha dichiarato “L’obiettivo principale del bilancio 2018 è quello di accelerare il percorso di buona, sana e prudente gestione contabile, attraverso un monitoraggio prospettico e puntuale delle entrate effettivamente realizzabili, riducendo progressivamente la spesa corrente nel suo complesso, ma anche mettendo in sicurezza i conti dell’Ente. In tal senso anche gli ulteriori accantonamenti per il Fondo crediti dubbia esigibilità e per il Fondo contenzioso”. Il sindaco Nino Bartolotta ha elogiato il lavoro di Gaglio, anche e soprattutto per essere riuscita nei termini di legge, nell’impresa di sottoporre all’esame del Consiglio comunale il Bilancio di previsione 2018 e i relativi allegati. Parole di stima e ringraziamento a tutti i consiglieri comunali, cui il primo cittadino ha voluto rimarcare e riconoscere impegno e maturità che, nell’interesse del territorio e in una fase di particolare difficoltà finanziaria dell’ente, sono sempre andati ben oltre le rispettive appartenenze politiche.