Distrugge un bagno del Pronto Soccorso al Piemonte. Denunciato un 60enne

Era a terra, in strada, in viale Regina Elena, palesemente ubriaco. Il 118, con l'aiuto dei carabinieri, l'ha accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte e qui, mentre era chiuso in bagno, ha sradicato il water e la cassetta di scarico, rompendo i tubi e allagando i locali. Poi ha danneggiato anche un saturimetro, un apparecchio sanitario per misurare l'emoglobina.

E' stato fermato solo grazie all'intervento dei carabinieri. Dovrà ispondere all’Autorità Giudiziaria peloritana dei reati di danneggiamento aggravato e ubriachezza.