Il Tennis Team Furci vola in C invernale: vittoria dedicata a un compagno

FURCI SICULO. Seconda promozione in quattro mesi per il Tennis team Furci. Dopo il salto in Serie D2 maschile nei campionati regionali della Federazione Italiana Tennis, è arrivata adesso la promozione in serie C nel campionato invernale Fit, grazie ai successi ottenuti in D a partire dallo scorso autunno. La squadra capitanata da Angelo Grimaldi ha infatti ottenuto il primo posto nella fase provinciale a gironi, entrando così nel tabellone regionale play off a 32 squadre, da cui sono uscite le 8 società promosse in C. Nei play off i tennisti furcesi hanno eliminato al primo turno in casa il Tennis Club Kalaja di Palermo per 3-0, mentre nel turno decisivo, con gare di andata e ritorno, hanno inflitto un doppio 4-0 agli avversari del Tennis Club Tamburello di Mistretta, volando così nella categoria superiore. Per il Tennis Team Furci sono scesi in campo durante tutto il campionato Angelo Grimaldi, Giovanni Toscano Antonio Garufi e il giovanissimo Lorenzo Ferraro. Da sottolineare i risultati di Grimaldi e Toscano, che hanno vinto tutti gli incontri sia di singolo che di doppio. “La squadra ha voluto dedicare questa promozione ad Alberto Di Nuzzo, un nostro compagno che sta attraversando un brutto momento per motivi di salute”, ha commentato il capitano e presidente del Tt Furci, Angelo Grimaldi. La società è adesso al lavoro per preparare i prossimi campionati estivi.