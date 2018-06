Cateno De Luca è il nuovo sindaco di Messina. E' l'esito del ballottaggio, che ha visto contrapposto il neo primo cittadino a Dino Bramanti. Come cinque anni fa, il candidato arrivato secondo al primo turno ha ribaltato il risultato ed ha conquistato la prima poltrona di Palazzo Zanca.

Nonostante De Luca partisse in svantaggio, 8 punti percentuali e 10mila voti in meno, c'era un segnale importante a suo favore. Aveva guadagnato il 7 % in più rispetto alle sue sei liste, mentre Bramanti aveva perso il 10 % rispetto alle sue dieci liste. E oltre al voto disgiunto, in molti evidentemente, avevano votato Bramanti per effetto trascinamento dopo aver puntato su un consigliere comunale del centrodestra. Al ballottaggio, infatti, non tutti hanno riconfermato il proprio voto.

Il dato non è ancora definitivo, siamo a 166 sezioni su 254 ma il divario è talmente grande da essere incolmabile. De Luca è al 64,69 % contro il 35,31 % di Bramanti.