Si butta a mare per scappare dalla Polizia. Fermato con altri due in fuga

Stavano parlando davanti al Giardino Corallo quando, dopo aver visto i poliziotti, sono scappati. Ma sono stati bloccati tutt'e tre. Il primo, un 36enne messinese, è stato arrestato per evasione perché aveva il braccialetto elettronico alla caviglia (era ai domiciliari ma col permesso di recarsi al lavoro) e le chiavi di una macchina. All'interno dell'auto, una cospicua somma di denaro di dubbia provenienza. Il secondo, pluripregiudicato, aveva con sé 1.300 euro. Il terzo, anch'egli pregiudicato, nella fuga si era buttato a mare nel tratto davanti al quartiere fieristico ma è stato raggiunto sul viale Giostra. Per loro due, entrambi calabresi, è stato disposto il foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Messina per un anno.