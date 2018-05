Una cultura condivisa: il programma del “Maggio dei libri”

La Sala Sinopoli del Teatro Vittorio Emanuele ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del programma delle attività “Una via per una Cultura condivisa”, manifestazione patrocinata dall’EAR Teatro di Messina e organizzata da un comitato di cittadini, associazioni e imprenditori nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei libri”. Presenti i vertici dell’Ente, il presidente Luciano Fiorino e il sovrintendente Egidio Bernava, l’assessore alla Cultura del Comune di Messina Federico Alagna, le ideatrici e promotrici dell’iniziativa Lucia Vento e Antonella De Fichy, i co-organizzatori Davide Liotta (Associazione ARB), Dina Caminiti (Associazione Eimi) e Rita Simone (Second Life e CEDAV), e Christian Mangano di Puli-Amo Messina.

“Una via per una Cultura condivisa” nel corso delle quattro domeniche del mese di maggio (6, 13, 20, 27) animerà la via Laudamo, da mattino a sera, con un fitto programma di attività ludico-culturali per adulti e bambini: obiettivo la promozione della lettura e la cura del patrimonio comune.

“Il Maggio dei libri”, manifestazione nata nel 2011 con l’intento di promuovere il valore sociale della lettura quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, è un’iniziativa promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO.

