Milazzo, l'arte incontra la solidarietà. Una lotteria per il piccolo Mattia

Da sempre il mondo dell'arte si presta, efficacemente, a sostenere e accompagnare iniziative legate al mondo del sociale e della solidarietà. Non fa eccezione la mostra "InCartati" ospitata presso i laboratori de "Larabico" di Milazzo, in via San Giovanni.

L'arte eccentrica, ironica e talvolta pungente dell'architetto milazzese Francesca Maio sposa l'iniziativa dell'associazione "Aiutiamo Mattia Onlus". Con l'acquisto di un biglietto della lotteria, infatti, sarà possibile finanziare le costosissime spese mediche necessarie al piccolo Mattia Salomone, giovane tredicenne milazzese affetto da tetraparesi spastica.

La prima estrazione del lotto è prevista per questo 8 gennaio alle 19.30 presso i locali della mostra ospitata da "Larabico". Al primo estratto andrà in dono un ritratto realizzato da Francesca Maio.

L'arte della Maio, particolarmente originale e già conosciuta a livello nazionale in diversi contesti, si propone di rappresentare personaggi e situazioni della contemporaneità milazzese e messinese sottoforma di tarocchi. La Maio ha più volte dato prova della propria bravura, riuscendo ad eseguire ritratti anche dal vivo con una maestria sicuramente fuori dal comune.

Salvatore Di Trapani