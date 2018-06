Casalvecchio. Infortunistica stradale e rifiuti, polizie locali a confornto

CASALVECCHIO SICULO. Nella suggestiva cornice dell'Abbazia dei Santi Pietro e Paolo d'Agrò, in contrada San Pietro di Casalvecchio Siculo, si è svolta la giornata di studio su "Infortunistica stradale e gestione dei rifiuti". Ad introdurre i lavori é stato il comandante della Polizia metropolitana, Antonino Triolo, mentre i saluti dell'amministrazione comunale di Casalvecchio Siculo sono stati portati dal sindaco Marco Saetti. Interessante è stato l'intervento del segretario generale della Città metropolitana di Messina, avv. Maria Angela Caponetti, che si è soffermata sull'importanza degli eventi formativi per tutti gli operatori del settore della Polizia locale. La mattinata è proseguita con la relazione del dott. Domenico Giannetta, comandante della Polizia locale di Atripalda (Avellino), esperto in organizzazione e gestione della sicurezza urbana. I lavori sono proseguiti con un approfondimento su argomenti di infortunistica stradale mentre, dopo la pausa, il tema affrontato è stato quello della gestione dei rifiuti con particolare riferimento a quelli derivanti dalle demolizioni edilizie. I circa 200 per operatori delle Polizie locali siciliane e calabresi, intervenuti all'incontro, hanno poi dato vita ad un interessante question time finale.