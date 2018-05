Vestire le conquiste: una sfilata per celebrare il trentennale del CeDAV

Domenica 27 maggio, alle ore 21, nel foyer del Teatro Vittorio Emanuele, al secondo piano, si svolgerà in occasione del trentennale del CeDAV Onlus Messina, a conclusione della manifestazione “ViviAmo via Laudamo”, un evento coordinato da “Second Life”, che ormai da anni propone alla città, e non solo, capi, accessori e oggettistica vintage, promuovendo altresì forme di riuso consapevole.

La finalità sarà una raccolta di fondi utile per sostenere le attività del citato Centro Antiviolenza, attraverso un contributo volontario che consentirà la partecipazione alla serata di sensibilizzazione, provando una volta ancora a attraversare la linea d’ombra caratterizzante la violenza sulle donne. La Biblioteca Regionale Universitaria “Giacomo Longo” di Messina aderirà all’iniziativa e sarà presente con elenchi bibliografici e testi in esposizione, sia in materia di violenza che sul costume; in mostra anche “I’M A WOMAN”, scatti al femminile di Alba Gagliano. Come si evince dall’intitolazione, il costume nel secolo breve, e non solo, infatti, sarà centrale attraverso un excursus nei secoli a cura di Tosi Siragusa, che ne evidenzierà il suo lasciar trasparire in filigrana l’essenza femminile, il suo essere opera d’arte totale, le differenze con la moda e le sue connessioni con i mutamenti intercorsi nelle società, che ha assecondato e stimolato. Si susseguiranno quadri “viventi”, con defilè di modelle per lo più non professioniste, ciascuno preceduto da presentazione di Tosi Siragusa dei periodi di riferimento, ‘20/’30, ‘40/ ‘50 / ‘60 e ’70 / ’80, e seguito da letture drammatizzate monologanti a cura di Actorgym, dal testo di Tosi Siragusa “E adesso parlo io”, edito nel 2015 e più volte rappresentato in siti culturali messinesi e c/o teatri della nostra regione, sul condizionamento del femminile nelle arti. In chiusura un ultimo quadro afferirà ad abiti senza tempo, ivi compreso quello di punta. I capi e gli accessori costituiscono una piccola parte della ricca collezione di Tosi Siragusa, dedicata al vintage, provvisto di mille sfaccettature e prospettive, mai demodè, o antiquato, ma che anzi ispira lo stile odierno.

Nell’ambito di ogni sezione in cui è articolato l’evento hanno interagito per le rispettive competenze il Vittorio Emanuele (che ha fornito, oltre la location, le attrezzature e i materiali utili), il CeDAV, Second Life, Angelica Oliva e Tania Toscano. In conclusione dell’iniziativa, dichiaratamente di utilità sociale e valenza culturale, sarà servito un buffet offerto da “Verdepetrazza” e “Panama Bistrot”. Altri sponsor, aderendo con prestazione gratuita di servizi alla manifestazione, ne hanno favorito la realizzazione, come “Messina Flora” per gli addobbi floreali, Pina Buffo e “Ida Acconciature” per il parrucco, Rosalinda Panarello per il trucco, e Angela Centorrino di “Non solo orli”, preposta al settore sartoria; anche chi è stato assegnato alla cura del backstage - come Matilde Cannaò e Rita Morgana per il defilè, Venera Leto e Claudio Saccà per le musiche e Alba Gagliano per le fotografie - appronterà un contributo fondamentale per la riuscita della serata. L’invito potrà essere ritirato, previo contributo di € 10,00, a Messina, presso “Second Life”, via Mario Aspa, “Opuntia”, corso Cavour, “Colapesce”, via Mario Giurba e CeDAV, via Monsignor Bruno.