Castroreale si tingerà di Rosso. Tutto pronto per il I Trofeo Ferrari

La Città di Castroreale, che sorge sul colle Torace, scalda i motori per un fine settimana all’insegna del rosso. E’ tutto pronto infatti per la prima edizione del Trofeo Ferrari, un marchio mondiale simbolo di tecnica, eleganza, primato e tecnologia. Le origini del marchio, oggi diventato mito, risalgono al 1929 e il cui simbolo, il cavallino rampante, era originariamente lo stemma del Maggiore Baracca, pilota della prima guerra mondiale e un dei brand più belli al mondo farà ancora più bello uno dei borghi più belli d’Italia.



Castroreale da sempre vanta un passato legato ai motori come dimostra la presenza del piccolo museo della moto del circolo "Auto e Moto d'epoca Alzavalvola" il cui presidente è Enrico Munafò, abile a creare una piccola perla speciale in un posto che non ci apetta e la due giorni di sabato e domenica ha lo scopo di legare arte cultura e sport nel nome di Ferrari.



Madrina dell’evento sarà Francesca Mangiameli Di Bella che ricopre la carica di Delegato Regione Sicilia Ferrari Club Italia. E’ lei stessa che ci spiega il programma dell’evento che si snoda in due giornate.



La kermesse motoristica prenderà il via sabato da Catania con la registrazione dei partecipanti che avverrà presso il museo ReBa. La carovana partirà poi alla volta di S. Lucia del Mela dove sarà accolta dal sindaco e dall'amministrazione comunale. I partecipanti avranno modo di degustare i prodotti tipici locali prima dell'ultima tappa di giornata, a Terme Vigliatore. Qui, presso il parco "Augusto" si terrà aperitivo all'aperto e cena di gala.



Nella giornata di domenica la carovana raggiungerà Castroreale. Anche qui si terrà la tipica degustazione dei prodotti locali prima della visita al museo dedicato ai motori. In corso Umberto I, successivamente, avrà luogo la sfilata delle rosse di Maranello.



Al vincitore sarà consegnato il trofeo "Città di Castroreale" che, successivamente, sarà portato a Maranello all'interno della Sala dei Trofei.