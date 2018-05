Domenica prossima torna Bicincittà

74 città italiane celebreranno domenica la Giornata Nazionale della Bicicletta, promossa dal ministero dell’Ambiente, con Bicincittà. Tra maggio e giugno saranno 30 mila i ciclisti impegnati in una festa di sport per tutta la famiglia, una pedalata non competitiva nelle strade e nelle piazze di tutta la penisola per chiedere aria pulita, sostenibilità ambientale e strade sicure.

La quota di iscrizione alla manifestazione è 6 euro e può essere effettuata domani, giovedì 10, nella sede Uisp Messina, in via Risorgimento 210/B, oppure al raduno di piazza Duomo. Ai partecipanti sarà data una maglietta ed è prevista la distribuzione di acqua e frutta con premi a sorteggio. Il programma di domenica 13 prevede il raduno alle ore 8.30, a piazza Duomo, dove alle 10 avrà inizio la passeggiata in bicicletta.