Festa di primavera a Salice

Non si è celebrato soltanto l’arrivo della bella stagione, ma anche tutte le mamme di Salice con una domenica d’anticipo. Ieri la Parrocchia S. Stefano Juniore e la Banda Musicale di Salice hanno organizzato la “Festa di Primavera”.

Già a partire dalla mattina, la banda ha allietato le vie salicesi con le sue note come augurio a tutte le mamme, donando loro un omaggio floreale. Al termine della sfilata la banda, insieme ai bambini del catechismo, si è diretta in direzione Piazza Madonna di Lourdes. Qui, in tarda mattinata, si è celebrata la S. Messa officiata da don Peter Pradeep Devadas, e animata sempre dal corpo bandistico e dal coro parrocchiale, entrambi diretti dal Maestro Francesco Celona. A celebrazione conclusa, sono intervenuti: il Dott. Giovanni Cavallaro, dirigente provinciale del servizio per il territorio di Messina; il Dott. Stefano Salvo, presidente provinciale dell’ordine dei dottori agronomi e forestali ed il Dott. Andrea Gullì, presidente della banda di Salice. A suggello della giornata sono stati benedetti ed offerti ai bambini degli alberi donati dal Corpo Forestale, mentre ai relatori è stato regalato un fascicolo con disegni realizzati dai bambini del catechismo.