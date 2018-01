L'Ingrediente Perfetto alla scoperta del gusto " Da Nino "

Una nuovo appuntamento de L'Ingrediente Perfetto ideato e a cura di Letizia Barbera. Sabato 13 gennaio sveleremo uno dei più esclusivi ristoranti di Letojanni "Da Nino", che proporrà come ingrediente perfetto il gambero rosso di Mazara del Vallo.

Con cinquant' anni di storia alle spalle è un locale famoso in tutto il mondo: «Da Nino», aperto da tre generazioni si trova Via Rizzo 29, sul meraviglioso lungomare della splendida Letojanni a Messina.

Affacciato direttamente sul mare, la cucina trae proprio dì la sua ricchezza e la sua identità.

Fondato da Nino, il nonno di Giovanni Ardizzone, oggi proprietario e maestro dell'accoglienza : "il nostro ristorante - spiega - propone ogni giorno pesce freschissimo, anzi vivo, quello che conta è l'atmosfera, voglio che la gente stia bene proponendo il meglio".

Una passione che passa da padre in figlio. Lorenzo Ardizzone è il sommelier professionista e si occupa direttamente della carta dei vini del ristorante: "il vino è la mia passione da quando ero ragazzo, è nata con il ristorante, mi occupo di selezionare personalmente i vini che accompagnano la cucina senza coprirla ma valorizzandola, desidero dare ai miei clienti qualcosa di più, consigliarli e condividere con loro la bontà e l'eccellenza".

Una cantina assai suggestiva propone oltre 1000 etichette pregiate provenienti da tutto il mondo,dove le bottiglie sono conservate a diverso grado di temperatura e umidità controllata, alcune chicche come Petrus, Romanée Conti, Quintarelli,senza sottrarre spazio al resto della collezione, rendono la cantina Da Nino un capolavoro di assoluta eccellenza.

In questa puntata, Lorenzo Ardizzone ci farà conoscere il vino Passopisciaro dell'Etna di Franchetti, che si abbina perfettamente con la ricetta scelta "Calamarata carciofi e gamberi".

Cernia, Astice, crostacei, una varietà nel settore ittico pressochè infinita, dagli antipasti crudi e cotti, ostriche fresche, carpacci e tranci di tonno e spada freschissimi, da provare il fritto misto e i primi di mare, dal risotto alla pasta con le sarde e per concludere i dolci tipici della tradizione siciliana,cannoli,cassate,dolci al pistacchio.

Come di consueto diventa luogo di incontro la location estiva che aprirà ad Aprile,seduti

sulla splendida terrazza vista mare potrete gustare ottime specialità preparate con passione e secondo la tradizione.

Il ristorante è stato frequentato da tanti personaggi famosi come il Principe Alberto di Monaco e attori hollywoodiani come De Niro, personaggi dello spettacolo come Fiorello, show girl e schiere di calciatori. Si può veramente dire che Da Nino siano passati tutti.

Tornando al nostro ingrediente perfetto, il gambero rosso di Mazara del Vallo è una specie di gambero che viene pescato principalmente nelle acque del Mar Mediterraneo.

Presente in misura considerevole nella corazza e nella testa dei gamberi,la sostanza astaxantina, che è un fortissimo carotenoide, stimola la rigenerazione delle cellule, previene l'invecchiamento, rinforza le difese immunitarie dell'organismo, la sua capacità antinfiammatoria rende le cellule di tutto l’organismo più forti e resistenti alle aggressioni di virus e batteri, possiede proprietà antitumorali e pare sia in grado sviluppare un incremento della fertilità in pazienti maschi infertili.

Per essere veramente efficace, deve essere consumata nella sua forma naturale.