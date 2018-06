Giovedì il concerto di Vasco Rossi, appello del M5S a Prefetto e Questore

Manca ormai poco all’attesissimo concerto di Vasco Rossi allo Stadio "Franco Scoglio". La rock star italiana si esibirà a Messina giovedì prossimo e sono tanti i fan già arrivati in città da ogni parte Italia per assistere all'evento musicale.

In vista del concerto, il deputato messinese del M5S All’Ars, Antonio De Luca, assieme alla capogruppo a sala d’Ercole Valentina Zafarana e alla deputazione nazionale 5stelle, lancia al Prefetto ed al Questore il seguente appello : “Potenziare uomini e mezzi per garantire la massima sicurezza in occasione dell’arrivo di Vasco Rossi a Messina”.

“L’appuntamento – dice il paramentare pentastellato – è molto sentito. Non possiamo permetterci che si verifichino episodi per possano turbare la serenità di quello che è e deve rimanere un momento di sana aggregazione e divertimento”.

“Pertanto – conclude De Luca - invitiamo il Prefetto ed il Questore a potenziare al massimo i servizi di vigilanza anche per prevenire fenomeni di bagarinaggio e falsificazione dei biglietti e, soprattutto, dei parcheggiatori e degli ambulanti abusivi, che ormai sono il naturale corollario di questi importanti eventi”.