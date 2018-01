"Noi siamo". Alle 21, nella sede Arb, uno spettacolo di integrazione sociale

Stasera alle 21, nei locali di Via Romagnosi 18, l’associazione di promozione sociale Eimì in collaborazione con l’Associazione culturale Arb presentano lo spettacolo “Noi Siamo”, un percorso di politiche di integrazione indispensabile per la crescita della collettività, che nasce dalla sinergia delle due realtà associative messinesi.



“Noi siamo” vuole essere un messaggio di accoglienza, lanciato attraverso linguaggi alternativi: la preghiera laica, il canto, la musica e i versi. Protagonisti della serata i ragazzi e gli associati di “Eimì”, messinesi e non, appartenenti ad etnie diverse, con il bisogno di confrontarsi artisticamente su tematiche relative alle proprie origini e alle proprie multiple appartenenze affettive e culturali.



Davide Liotta, Mariateresa Caminiti, Mamy Costa, Paola Macri, Costanza Matafù, Ahmed, Paola Fazio, Eseousa, Gabriele Amante, Chakwi, porranno al centro dello spettacolo l’esigenza di ogni bambino a vivere all’interno di una famiglia. Alla regia: Michele La Rosa e Dinah Caminiti.



Durante lo spettacolo sarà possibile ammirare le opere delle artiste messinesi: Mamy Costa e Rosa Rigano. L'ingresso è gratuito.