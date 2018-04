Ospiti internazionali di Odontoiatria a Messina

L’Università di Messina ospiterà alcuni tra i più esperti odontoiatri del panorama nazionale ed internazionale Sabato 14 aprile 2018 in occasione del congresso promosso dal Prof. Giovanni Matarese del Dipartimento di Scienze Biomediche, Odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali dell'Università degli Studi di Messina.

L'assise sul tema "Nuovi orizzonti nella riabilitazione orale nel paziente affetto da malattia parodontale: gestione delle eventuali complicanze", accreditata con 8 ECM, si terrà presso il Centro Congressi del Policlinico Universitario “G. Martino” e accoglierà quali relatori Myron Nevins della Harvard Dental School of Boston, Ray C. Williams della University of North Carolina at Chapel Hill, Luca Ramaglia dell’Università “Federico II” di Napoli, Giorgio Lombardo dell’Università di Verona, Giovan Paolo Pini Prato e Riccardo Pace dell’Università di Firenze, Gaetano Isola dell’Università di Messina e Alfio Pappalardo dell’Università di Catania.

L’obiettivo sarà approfondire i recenti sviluppi delle strategie terapeutiche nei pazienti affetti da parodontite. Innovativa altresì sarà la possibilità di accedere ad un corso pratico, guidato da tutor qualificati.

L'evento, promosso dal Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di Messina è svolto in collaborazione con AIO Messina (Associazione Italiana Odontoiatri) e AISO Messina (Associazione Italiana Studenti in Odontoiatria) e con i patrocini del FNOMCEO - CAO nazionale (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri) e dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Messina.

Per info e prenotazioni, inviare mail a: europadue@gmail.com – tel. 3331389484