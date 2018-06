Anche il Panathlon Club Messina ha celebrato il "Panathlon Day"

Si è tenuto presso uno dei noti locali della riviera di Messina il conviale del Panathlon Club Messina che ha celebrato il "Panathlon Day", evento che intende ancora di più sottolineare i valori dei Club Panathlon fondati sull’amicizia, il rispetto reciproco, la correttezza nell’agonismo, il fair play e la valorizzazione dello sport come straordinario strumento di educazione dei giovani.

Il conviviale celebrativo, organizzato dal presidente del club, professore Ludovico Magaudda, ha avuto una doppia valenza poiché, in questi mesi, ricorre anche l’anniversario della fondazione del Panathlon Club Service di Messina, creato a Messina nel 1951, sotto la Presidenza dell'on. Ferdinando Stagno D'Alcontres. Lo stesso presidente, in occasione dell'apertura dell'evento, si è detto soddisfatto per la numerosa presenza dei soci e ha ricordato, ai presenti i valori su cui si fonda il Panathlon, che divulga e difende i valori dello sport, inteso come strumento di formazione e di valorizzazione della persona e come veicolo di solidarietà tra gli uomini ed i popoli.



Successivamente spazio alle premiazioni. Il trofeo premio Panathlon Day Messina "Sport sicuro" è andato all’avvocato Francesca De Domenico, Presidente dell’AMMI (Associazione Mogli Medici) di Messina per l’impegno profuso a favore dello “Sport Sicuro”, con la donazione di defibrillatori a societa sportive dilettantistiche.



Targa celebrativa e medaglione per l’avvocato Vincenzo Ciraolo, Presidente dell’Ordine Degli Avvocati che ha sposato il progetto europeo di cui Messina è stata città capofila per l’Italia denominato “Change Your Mindset-Sport4Everyone", il cui scopo è stato quello di sensibilizzare famiglie, medici, e giovani stessi alla pratica dello sport come terapia complementare alla disabilità.



Premio anche per il Presidente dell'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri Giacomo Caudo, per aver organizzato, in collaborazione con il CIP, alcune manifestazioni finalizzate a incentivare la pratica dello Sport da parte dei giovani disabili. Una delegazione del Panathlon Club Junior, realtà costituita lo scorso anno ha invece consegnato la medaglia alla giovane promessa del tennis peloritano Abramo Ginevra, appartenente al Circolo del Tennis e Della Vela e già vincitrice di vari tornei a livello provinciale e regionale.



Gli ospiti, tra cui la campionessa di pallanuoto olimpico Silvia Bosurgi, il delegato del CONI Messina, Alessandro Arcigli, il pallanuotista, anche lui campione olimpico, Massimo Giacoppo e il professore Bonanno, a lungo Presidente del Coni di Messina, sono stati introdotti dal responsabile della comunicazione del Club Ciccio Manzo.