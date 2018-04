Il Rotary Club Messina premia il Delegato CONI Arcigli

Istitito nel 1999 dal presidente Vito Noto per ricordare la figura di Federico Weber, eccelso rotariano, presidente del Club e Governatore del distretto Sicilia-Malta, il premio "Weber" viene assegnato, ogni anno, ad un personaggio messinese particolarmente distintosi ed affermatosi, fuori dalla città, nel campo delle professioni e delle arti.

Quest'anno , per la prima volta sarà assegnato ad un personaggio legato al mondo dello sport. A riceverlo sarà il Delegato del CONI Alessandro Arcigli, anche direttore tecnico della nazionale Paralimpica di tennistavolo. Il premio, in precedenza, è stato consegnato, fra gli altri, all’attore Nino Frassica ad Antonio La Torre (Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione), Enrico Vinci (Segretario generale del Parlamento Europeo), Gaetano Silvestri (Presidente Emerito della Corte Costituzionale) e Massimo Piparo (Direttore artistico del teatro Sistina di Roma).

Alessandro Arcigli comnmenta così l'alta riconoscenza ch il Club Rotary gli ha riconosciuto: "Tra i tanti premi che ho ricevuto nella mia carriera sportiva da allenatore, questo ricopre un posto di particolare rilevanza poichè è un iconoscimnto tangibile al mio modo di intenere la pratica sportiva e lo sport in genere, cioè un mezzo per il rggiungimento dei più svariati obbiettivi e non il fine per il raggiungimeto dei risultati agonistici".