S.Agata di Militello si prepara per la Giornata Nazionale dello Sport

"Lo sport difende la natura". E' questo lo slogan della XV Giornata Nazionale dello Sport che, come ogni anno, dal 2003, si svolge nel corso della prima domenica di giugno. Una grande festa all’insegna di chi ama e pratica lo sport e della promozione di tutte le discipline sportive coinvolte che, per l'occasione, è vicino alle istanze declinate dal CIO attraverso l'Agenda 2020, nella quale la sostenibilità ambientale viene identificata come una delle finalità da perseguire.

Anche quest'anno l'evento inseteresserà il territorio peloritano e sarà la località di S.Agata di Militello ad ospitare l'evento. Sarà il "Palasport Mangano", una delle strutture più moderne e congeniali alla multidisciplinarità sportiva di tutto il meridione d’Italia, ad ospitare tecnici, atleti e quanti coloro vorranno avvicinarsi al mondo dello sport e alle 23 discipline che saranno di scena.-

La conferenza stampa di presentazione dell’evento si terrà nella giornata di giovedì alle ore 11,00 proprio nella struttura di via Cernaia a Sant’Agata e saranno presenti, fra gli altri, Alessandro Arcigli (Delegato provinciale CONI Messina); Franco Sirna (fiduciario CONI S. Agata di Militelo); Giuseppe Dolcemaschio (fiduciario CONI Mistretta); Francesco Giorgio (fiduciario CONI Messina); Giuseppe Mangano, Amm. Unico Palasport Mangano Srl, Carlo Amata (club. Manager Palasport Mangano). Con loro il sindaco di Sant’Agata Militello Carmelo Sottile e l’assessore allo sport Melinda Recupero.



Ringrazio – ha detto il delegato Coni Messina Alessandro Arcigli – i proprietari del PalaMangano per averci messo a disposizione gli impianti. Si tratta di un vero gioiello di impiantistica sportiva, senza eguali nella nostra provincia. Sono certo che tutti gli sportivi si divertiranno nella prossima Giornata Nazionale dello Sport”.



Da segnalare che per la realizzazione della giornata all'insegna dello sport, hanno dato adesione 12 Federazioni sportive e 4 enti di Promozione Sportiva. Scopo dell'evento è quello di promuovere e a valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport quale fondamentale fattore di crescita e di arricchimento dell’individuo, di preservazione della salute, di miglioramento delle qualità della vita e di responsabilizzazione e rafforzamento della società civile.