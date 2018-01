Training Module-Sport e Disabilità:dall’1 al 3 febbraio gli incontri a Messina

Tre giorni dedicati allo sport e alla disabilità. Dall’ 1 al 3 febbraio si terrà a Messina il seminario Training Module-Sport e Disabilità, inserito nel progetto europeo Change Your Mindset-Sport4Everyone.

Training Module è un seminario unico nel suo genere che coinvolgerà i giovani con disabilità dai 15 ai 29 anni, i loro familiari, i medici di famiglia e gli insegnati di educazione fisica. Organizzati da Fitet,Coni e Cip con il Comune di Messina, l’Ordine dei Medici,l’Istituto Verona Trento e il Centro Nemo Sud e grazie al contributo di alcuni esperti del settore, gli incontri teorici e pratici offrono la possibilità di approfondire temi dei benefici, in termini di inclusione sociale di salute, della pratica sportiva per i giovani con disabilità.

Gli incontri si inserisco nell’ambito del più ampio progetto Change Your mindset-Sprot4Everyone, che cerca di affrontare i motivi e le cause di inattività fisica e di esclusione sociale dei giovani con disabilità nei paesi coinvolti nel progetto e aumentare la consapevolezza dell’importanza dell’attività fisica per i giovani con disabilità nei Paesi coinvolti nel progetto.

Il progetto, infatti, coinvolge ben 8 partners da 7 Paesi europei: le Federazioni Italiana e Austriaca di Tennistavolo, i Comitati Paralimpici di Slovenia,Macedonia,Montenegro e Serbia, l’Organizzazione sociale civile ECHO Croazia e la Federazione Sportiva Zagabria per persone con disabilità, che è il coordinatore del progetto.

Nello specifico il programma prevede tre incontri organizzati in altrettante location. Si inizia giovedì 1 febbraio al Centro Nemo Sud al Policlinico con l’incontro con i disabili e le loro famiglie. Mentre presso l’Istituto Verona Trento si terrà venerdì 2 febbraio l’incontro con gli insegnanti i educazione fisica, per concludere giorno 3 febbraio con l’incontro con i medici di famiglia presso l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di via Bergamo.

Ospite di eccezione dell’evento la pongista Giada Rossi, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Rio 2016 e campionessa mondiale.

Quello di Messina è il terzo meeting collegiale realizzato, dopo quelli realizzati a Roma lo scorso marzo e quello di Lubiana in Slovenia dello scorso giugno. Per avere altre informazioni sugli incontri di febbraio o sulle attività del progetto Change Yoour Mindset è possibile consultare il sito https://it.sport4everyone.eu/.