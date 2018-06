Villa Roberto diventa più bella grazie a Formula 3 e le Mercedes

Raffinatezza, sportività e potenza. Sono questi gli aggettivi che da sempre contraddistinguono il marchio tedesco Mercedes - Benz il cui logo, a tre punte, raffigura tre elemeti della natura: acqua, terra e aria. Il machio, oggi simbolo di tecncologia all'avanguardia, rivive grazie a Formula 3 all'interno della prestigiosa "Villa Roberto", dimora storica, ottimamente conservata, situata in via Consolare Pompea, in località Ganzirri.

Nella giornata di domenica gli amanti dei motori e del marchio Mercedes - Benz, potranno ritrovarsi per riscorire il fascino del passato, presente e futuro della casa automobilistica tedesca. La villa aprirà i cancelli del suo incantevole parco a partire dalle ore 18.00 e sarà possibile ammirarla attraverso una guida d'eccezione, Franz Riccobono, che fin da giovane si occupa di archeologia, tradizioni popolari e storia del territorio peloritano.

Per gli ospiti della serata vi sarà anche la possibilità, attraverso la guida di driver qualificati, di effettuare un test drive delle vetture presenti all'interno della location. A rendere l'evento ancora più suggestivo e armonioso saranno i "Le Roi Manouche", jazz band acustica messinese che riproporranno in chiave moderna e rivisitata brani classici degli anni trenta e quaranta.

Il tutto avverrà nella splendida terrazza dove, oltre alla possibilità di scambiare chiacchiere con lo staff di Formula 3 (anche in merito alla serata stessa), agli ospiti sarà offerta l'opportunità di degustare un cocktail di benvenuto, all'insegna della qualità, della bellezza e dei valori che Mercedes, nel corso della sua storia ha saputo e continua a trasmettere.