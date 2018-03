Gli ex lavoratori di Casa Serena occupano l'Aula. Zuccarello: presi in giro dalla giunta

Gli ex dipendenti di Casa Serena ieri hanno occupato la sala consiliare. Sono stati licenziati il 31 luglio del 2014 ma da allora hanno visto soltanto promesse da parte dell'amministrazione consiliare e nessuna risposta concreta. Da settimane ogni mercoledì per protesta occupano la sala consiliare durante la seduta di Commissione servizi sociali.

"Sono stati presi in giro dalla politica e dai sindacati- commenta il consigliere Daniele Zuccarello- nessun rispetto delle graduatoria, nessun rispetto del protocollo d’intesa, promesse disattese da una amministrazione fantasma, resteranno ad oltranza fino a quando non avranno certezze e fatti concreti. L’amministrazione non si presenta al confronto con consiglieri e lavoratori, nonostante i lavoratori abbiano più volte denunciato la situazione. Gli era stato promesso un reintegro che non è mai arrivato. A quanto prare ci sono anche state nuove assunzioni ignorando la graduatoria esistente"