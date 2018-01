Si è svolta nella sede Quasimodo dell’Istituto Superiore Minutoli di Viale Gazzi la tavola rotonda sul tema: “La diffusione della cultura scientifica nel nostro territorio” curata dal Prof. Salvatore D’Arrigo docente del Liceo Scientifico intitolato all’illustre poeta. All’iniziativa hanno partecipato, oltre un folto pubblico costituito da genitori, alunni, docenti della scuola e dirigenti scolastici del territorio, il Dirigente scolastico Piero La Tona, il Presidente del Conservatorio Corelli Giuseppe Ministeri, la Prof.ssa Valentina Venuti docente di Fisica dell’Università degli Studi di Messina. La manifestazione, presentata dalla giornalista Gisella Cicciò, è stata impreziosita da intermezzi musicali curati da un trio di maestri appartenenti al Conservatorio ed è stata dedicata anche alla celebrazione della Giornata della memoria in ricordo della Shoah.

Tema centrale della conferenza è stata la diffusione della cultura scientifica nel territorio, per la quale si è realizzata una Mostra interattiva di Exhibit che rimarrà aperta al pubblico fino al 3 febbraio al fine di consentirne la visita e la fruizione a tutte le scuole messinesi.

Elemento portante di tutta l’iniziativa è lo sviluppo del metodo Exhibit, la scienza divertente, che prevede laboratori interattivi capaci di coinvolgere docenti e studenti in percorsi ludo –didattici di approccio alla conoscenza scientifica, spesso considerata argomento ostico per la gente comune ed esclusivo per gli addetti ai lavori.

Già molte sono le scuole messinesi che hanno prenotato la visita della Mostra, assistita da 50 studenti del biennio del Liceo Scientifico che inviteranno i visitatori a giocare con la matematica e la fisica guidandoli attraverso un percorso sensoriale, dove la sorpresa ed il sorriso preludono alla conoscenza. “La nostra scuola – dichiara il Preside Piero La Tona – con questa Mostra, con il Museo scientifico che ne seguirà, con l’iniziativa Spazio Gazzi Arte e con le altre già avviate si candida a diventare polo culturale del territorio, attrattivo di esperienze artistiche, scientifiche e umanistiche”.