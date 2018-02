La lista del Partito Comunista in corsa alle prossime elezioni politiche

Anche in Sicilia sarà presente il Partito Comunista alla Camera e al Senato

.Saremo presenti in 5 collegi su 6 alla Camera (Palermo, Catania, Messina-Enna, Paternò-Siracusa-Ragusa, Bagheria-Marsala), un risultato che rappresenta un segnale molto importante nel processo di ricostruzione comunista in Sicilia.

Dal contadino Emanuele Feltri candidato all’uninominale di Catania al segretario regionale Alessandro D’Alessandro capolista a Palermo, le liste presentate sono composte da militanti impegnati nelle principali lotte nella nostra regione così come da lavoratori della città e della campagna che si impegneranno col Partito Comunista a portare avanti il suo programma rivoluzionario per rafforzare le lotte e l’organizzazione della classe lavoratrice in Sicilia.

“L’obiettivo della candidatura del Partito Comunista alle elezioni – si legge in un comunicato - è quello di dare ai lavoratori una reale alternativa alle forze di sistema. Dai centri di lavoro, quartieri popolari e campagne, contro le politiche antipopolari e guerrafondaie, rivendicando il salario minimo di 10 euro l’ora, la piena occupazione, il controllo dei lavoratori sulla produzione, la nazionalizzazione del sistema bancario e delle principali aziende del paese, l’uscita dalla UE, dall'euro e dalla Nato, la riduzione delle spese militari, la risoluzione dell’emergenza abitativa con espropri alla grande proprietà speculativa e investimenti per l’edilizia popolare, l'aumento della spesa sociale, la difesa dei piccoli contadini e dell’agricoltura locale, del carattere esclusivamente pubblico e accessibile a tutti dell’istruzione, della sanità e trasporto: il nostro non è un programma elettorale, ma un programma di lotta politica e utilizzeremo le elezioni per dar voce e forza ai bisogni e interessi delle classi popolari che ogni giorno vivono sulla loro pelle i drammi di questo ingiusto sistema economico da abbattere lottando per il potere ai lavoratori.

CANDIDATI ALLA CAMERA

CIRCOSCRIZIONE SICILIA 1

COLLEGIO 01 (Palermo)

PLURINOMINALE: D’Alessandro Alessandro, Calabria Emilia, Casula Alessandro, La Cavera Eliana

UNINOMINALE

Palermo – Resuttana- S.Lorenzo: Casula Alessandro

Palermo – Libertà: La Cavera Eliana

Palermo – Settecannoli: Calabria Emilia

COLLEGIO 02 (Bagheria - Marsala)

PLURINOMINALE: Calabria Emilia, D’Alessandro Alessandro, La Cavera Eliana, Mazziotta Carlo

UNINOMINALE

Bagheria: D’Alessandro Alessandro

Marsala: Mazziotta Carlo

Monreale: Urso Daniele

CIRCOSCRIZIONE SICILIA 2

COLLEGIO 01 (Messina)

PLURINOMINALE: Vicario Salvatore, Libro Annamaria, Calì Orazio Patrizio Felice, Catarame Elena

UNINOMINALE

Messina: Vicario Salvatore

Barcellona Pozzo di Gotto: Romeo Roberto

Enna: Libro Annamaria

COLLEGIO 02 (Catania)

PLURINOMINALE: Cristaldi Lucia, Feltri Emanuele, Catarame Elena, Calì Orazio Patrizio Felice

UNINOMINALE

Acireale: Calì Orazio Patrizio Felice

Catania: Feltri Emanuele

Misterbianco: Germanà Maria Agatina (detta Katia)

COLLEGIO 03 (Paternò, Ragusa, Siracusa)

PLURINOMINALE: Catarame Elena, Rosano Salvatore, Germanà Maria Agatina (detta Katia), Feltri Emanuele

UNINOMINALE

Paternò: Rosano Salvatore

Ragusa: Santangelo Paolo

Avola: Cristaldi Lucia

Siracusa: Stancampiano Immacolata