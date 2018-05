15enne ruba un motorino. Scoperto, minaccia e aggredisce il proprietario

I Carabinieri della Stazione di Falcone la scorsa notte hanno arrestato un 15enne per rapina impropria.

Il minore, dopo essere entrato in un garage privato mediante effrazione della porta d’ingresso, asportava un ciclomotore ma veniva scoperto dal proprietario.

In quel momento, il minorenne, al fine di garantirsi l’impunità e portare a termine il suo proposito criminoso, minacciava ed aggrediva la vittima anche con ripetuti schiaffi al volto.

La parte offesa, però lo inseguiva e bloccava il minorenne e richiedeva l’intervento dei militari della Stazione Carabinieri di Falcone, che ricostruivano con immediate indagini l’accaduto.

I militari dell’Arma restituivano la refurtiva al legittimo proprietario ed al termine delle formalità traducevano l’arrestato presso il Centro di Prima Accoglienza di Messina a disposizione della Procura per i Minorenni peloritana.