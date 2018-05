Deve scontare un anno e 5 mesi per maltrattamenti. Arrestato un 41enne

I Carabinieri della Stazione di Falcone hanno arrestato Filippo La Macchia, 41 enne del posto. Deve scontare la pena residua di un anno e cinque mesi di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento scaturisce da una pregressa attività d’indagine posta in essere dai Carabinieri di Falcone, nel 2011, per diversi episodi di maltrattamenti in famiglia per cui l’odierno arrestato si era reso responsabile. L’arrestato è stato portato al carcere di Barcellona.