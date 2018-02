Le famiglie occupanti del complesso Boungaville: "Continuiamo a lottare"

Quattro delle sei famiglie occupanti della Bouganville ex Anffas evidenziano come la situazione non sia cambiata "siamo sotto sgombero e il Comune prima di sgomberarci ci ha offerto un’alternativa e noi l’abbiamo accettata senza alcun conflitto. Festeggeremo nel momento in cui otterremo una casa dignitosa per i nostri figli come giusto che sia. Le sei famiglie lottano continuamente con le proprie forze da giugno 2017, quattro delle sei famiglie si sono sempre autorganizzati a continuare la lotta senza nessun sindacato. Siamo arrivati a questo traguardo solo grazie a noi e alla nostra tenacia perché abbiamo potuto contare solo sulle nostre forze.

Ci teniamo a ringraziare il consigliere del V quartiere Ciccio Mucciardi e il consigliere comunale Santi Daniele Zuccarello per i loro consigli e la loro disponibilità".

Alessandra, Carla, Elisa e Grazia Occupanti Bouganville ex Anffas