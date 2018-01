Al La Farina la Notte nazionale del liceo classico

Venerdi 12 gennaio, per il quarto anno consecutivo, il Liceo Classico Giuseppe La Farina (appartenente all'Istituzione La Farina-Basile di Messina) è sede dell'evento NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO

Si tratta, ormai, di un appuntamento fisso che vede coinvolta l'intera popolazione scolastica: centinaia di studenti che, unitamente, a decine di professori e insieme al personale non docente, sono tutti in prima linea a organizzare questa manifestazione che esalta i valori della condivisione e dell'appartenenza unendoli alla cultura e alla didattica.

Alle ore 17.00, al Monte di Pietà, si terrà l'inaugurazione. A seguire vari momenti culturali tra cui l'incontro con Gaetano Savatteri che presenterà il suo libro "Non c'è più la Sicilia di una volta".

A partire dalle 19.45 l'evento si terrà all'interno dello storico edificio del Liceo laddove, fino alle 24.00, docenti del nostro Ateneo, alunni e docenti della nostra scuola offriranno al pubblico intervenuto diversi momenti di condivisione culturale e spunti di riflessione sul ruolo del Liceo Classico nella società contemporanea.

Non mancheranno rappresentazioni teatrali, performance musicali, canore e coreografiche.

Un programma che mette in luce il livello di eccellenza che il Liceo La Farina occupa, ormai da anni, nel panorama scolastico nazionale.

MONTE DI PIETA’

❖ Ore 17.00

Edipo Re – incipit

A cura del Laboratorio Teatrale del Liceo

❖ Ore 17.30

Saluti della Dirigente

❖ Ore 18.00

- Inaugurazione della Notte Nazionale del Liceo Classico

- Teocrito “ritrovato” – Grafic novel

A cura di Simonluca Spadanuda e degli allievi del Liceo

- Pinello Drago “La morte di Dafni” in versi siciliani

❖ Ore 18.30

Gaetano Savatteri

presentazione del libro “Non c’e’ più la Sicilia di una volta”

Incontro con l’autore in collaborazione con la librería Bonanzinga, moderato dagli

allievi del Liceo

❖ 0re 19.30

Performance del CoroLab del Liceo

LICEO LA FARINA

Spazi tematici : La filosofia e la canzone d’autore, Tea corner, Gli antichi a banchetto,

Voci e suoni della Grecia oggi.

AULA MAGNA

❖ 0re 19.45

Il saluto del Liceo Classico: coreografia a cura degli allievi

❖ Ore 20.00

Processo a Ulisse - laboratorio di retorica in collaborazione con la Facoltà di

Giurisprudenza.

❖ Ore 20.30

-Presentazione del libro di Patrizia Salvatore “ Prometeo e Cristo. Una riflessione

politico-simbolica”

A cura di Enzo Cicero, docente di Filosofia Teoretica - Università degli Studi di

Messina

- Performance del M.° David Carfì

Pianoforte, musiche di L. van Beethoven

❖ Ore 21.30

Per il bimillenario della morte di Ovidio

“ Ovidio e la sua Didone”

Rosa Santoro, docente di Letteratura latina . Università degli Studi di Messina

❖ Ore 22.00

Duo Paganini

violino e chitarra

❖ Ore 22.30

La Storia dell’Arte

Conferenze tematiche a cura degli allievi del Liceo

❖ Ore 22.40

“Catullo fra classicità e rivoluzione”

Centrum Latinitatis Europae sezione giovani, Messina

A cura degli studenti in collaborazione con il laboratorio musicale del Liceo

❖ Ore 23.15

Sulle tracce della memoria.

Storia del territorio, a cura degli allievi del Liceo

❖ Ore 23.30

La Storia dell’Arte

Conferenze tematiche a cura degli allievi del Liceo

❖ Ore 23.50

Chiusura della Notte Nazionale del Liceo Classico

“Inno a Selene”

Allestimento e coreografia a cura degli allievi del Liceo



Come nelle passate edizioni, la presenza di pubblico sarà rilevante nei numeri e nella qualità.