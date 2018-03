Ferdinando Croce capo della segreteria tecnica dell'assessorato regionale sanità

Il messinese Ferdinando Croce, esponente di Vento dello Stretto e candidato con ottimi risultati alle Regionali di novembre nella lista Diventerà Bellissima è il nuovo capo della segreteria tecnica dell'assessore regionale alla sanità Ruggero Razza. Un incarico di grande peso per uno dei giovani che maggiormente si è speso in politica in questi anni. La sua presenza in uno dei posti chiave dell'assessorato alla sanità è importante in uno dei settori vitali per la provincia di Messina ed alla vigilia della predisposizione della nuova rete ospedaliera.