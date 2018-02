Carnevale al Policlinico con gli "amici dei bimbi in corsia" e la Croce Rossa

Un pomeriggio di festa per il Carnevale, tra canti balli e tante risate, allo scopo di portare il divertimento nelle corsie dove sono ricoverati i bimbi che, diversamente, non avrebbero potuto avere la loro festa in maschera come tutti gli altri.

L’Associazione Amici dei Bimbi in Corsia ha fatto da padrona di casa invitando i volontari della Croce Rossa di Messina al Padiglione Pediatrico NI del Policlinico.

I bambini ed i loro genitori hanno accolto con gioia i volontari che, truccati e travestiti, hanno allietato i piccoli ospedalizzati, regalando loro magia, colori, risate e qualche ora di puro divertimento.

Abc tutti i giorni è presente con le sue attività nei reparti pediatrici, ed ancor più quando si tratta di giornate che hanno per i bambini un significato particolare, perché, grazie alla presenza ed all’allegria dei volontari, anche in ospedale ci si può divertire e ritrovare quella normalità che viene spesso a mancare.