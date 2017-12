Natale a piazza Cairoli, attesa per i Tinturia. Il programma di oggi

Ore di trepidante attesa per il concerto dei Tinturia che si terrà domani sera a partire dalle ore 21,00 a piazza Cairoli, lato mare. La band siciliana attirerà il pubblico delle grandi occasioni al villaggio di Natale allestito dalla Confcommercio di Messina con il Comune di Messina.

Intanto, ieri - giorno di Natale - siè registrata una straordinaria affluenza di pubblico a piazza Cairoli.

La sera sono tornati protagonisti i sensi all’interno del Laboratorio del Gusto della Confcommercio a piazza Cairoli, grazie all’appuntamento “Sigari, Cioccolato e Passito”. Un’esperienza di gusto unica, che inebria i sensi con un mix di sapori unici ed appaganti. Insomma un appuntamento da veri gourmet. Grande protagonista della serata è stato il sommelier Roberto Raciti, che ancora una volta ha accompagnato i presenti verso un’esperienza sensoriale unica. Ad essere servita è stata dell’ottimo cioccolato al latte, fondente al 75% e del cioccolato fondente 75% aromatizzato all’arancia. Successivamente è stato offerto ai presenti un chicco di caffè Barbera miscela arabica finemente tostato. Tutto questo è stato poi accompagnato con un ottimo sigaro toscano, ma soprattutto on un Amaro dell’Etna ed un passito Eneo delle Cantine Patria.

Il sommelier Raciti ha spiegato gli effetti benefici del cioccolato: “E’ un alimento che migliora la qualità della vita, preso in piccole quantità migliora la circolazione e pressione cardiaca. Sveglia il nostro cervello in modo naturale e benefico, migliorando l’umore. Unito al caffè tostato, ad un buon vino e magari accompagnato ad un buon sigaro, fornisce sensazioni sensoriali davvero uniche”.

Durante la manifestazione è intervenuto il presidente di Confcommercio, Carmelo Picciotto: “Questo Villaggio l’abbiamo creato per i vostri figli, per i figli di tutti i messinesi. Ma soprattutto per i tantissimi artigiani che producono e stanno tenendo in vita questa città. Dobbiamo fare squadra, soli non si va da nessuna parte. Non è vero che Messina è morta, c’è tanto e questi giorni lo dimostrano, quando ci uniamo non siamo secondi a nessuno. Ai giovani dico di osare e non partire”.

Programma lunedì 26 dicembre

Ore 17,00 - Stand socio-culturale: mostra di quadri delle opere di Titti Crisafulli, Tonino Bruschetta e Mek Zodda

Ore 20,00 - Laboratorio del Gusto: “Meditation, passion and sensation” con lo chef Anthony Andaloro che proporrà tre dessert ispirati ai doni dei Re Magi.

Ore 21,00 - Piazza Cairoli: Concerto Shamballa BandIntanto.